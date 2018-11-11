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Раскол в православном мире 24 минуты назад
Авантюра с автокефалией: президент Украины пытается поднять рейтинг
Зачем Порошенко церковный раскол?
Состоится ли объединительный Собор украинских раскольников — теперь большой вопрос. Назначили его на 21 ноября, но отпали самые очевидные кандидаты на кафедру: так называемый Киевский патриарх Филарет, он же отлученный Михаил Денисенко, и так называемый митрополит Украинской автокефальной церкви Макарий, он же Николай Малетич, якобы отказались добровольно.
"Патриарх Варфоломей направил им письмо, и это его такая воля, чтобы эти люди не баллотировались на пост главы будущей какой-то структуры, которую Варфоломей хочет создавать в нашей стране", — сказал Климент (Вечеря), архиепископ Нежинский и Прилукский, председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Московского Патриархата.
Кандидатом Константинополя называют богослова Иова Гечу. 44 года, уроженец Канады, карьеру сделал во Франции, теперь пытается вершить судьбу Церкви на родине предков.
Еще один претендент — Сергей Думенко, он же — раскольничий митрополит Епифаний. Очевидная креатура Денисенко — вот они рядом на последней пресс-конференции. 39 лет, стремительная карьера и абсолютная преданность лжепатриарху.
Пока еще главный раскольник Украины, уходя, уходить не собирается. Денисенко требует себе титул почетного патриарха и кресло председателя Синода.
"Денисенко пытается добиться этой роли. Порошенко хочет, чтобы это был его человек, и добивается перевеса как бы для Симеона Винницкого", — рассказал Михаил Погребинский — директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
Митрополит Винницкий Симеон — архиерей законной Украинской Православной Церкви. Сам он о намерении уйти в раскол ни разу не обмолвился. Да, земляк и давний знакомый Петра Порошенко. Да, в сентябре, как и лжепатриарх Денисенко, ездил в США. Но Винницкая епархия официально заявляет, что слухи о предательстве владыки Симеона беспочвенны. Так что поиски нового главного раскольника Украины продолжаются, и Порошенко начинает заметно нервничать, набрасывается на священников законной Украинской Православной Церкви.
Всего через несколько часов после выступления Петра Порошенко на конференции по международной безопасности мы приехали в аэропорт Шереметьево встречать архиепископа Верейского Амросия. Ректор Московской духовной академии едва прилетел на Украину, сразу был выдворен в Россию. Естественно, через Минск.
Поскольку прямое авиасообщение с Россией Украина три года как запретила, владыка и в Киев летел также через Белоруссию. Он был еще в воздухе, когда в Сети появилась странная заметка, будто архиепископ Амвросий — агент российской разведки и летит на Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
В аэропорту "Жуляны" пограничники забрали у владыки паспорт и после четырехчасового допроса депортировали.
"Проблема возникла именно сейчас. На фоне грядущего сборища, называемого объединительным Собором. Звоночек, который свидетельствует о последствиях всех тех решений Константинопольского Патриарха Варфоломея, который, к сожалению, стал обслугой нынешнего политического режима Украины", — подчеркнул Амвросий (Ермаков), архиепископ Верейский, ректор Московской духовной академии, викарий Патриарха Московского и всея Руси.
Официально выдворение объяснили тем, что священник не смог подтвердить цель визита на Украину. Конечно, это – ложь: как и в прошлые годы, ректора Московской духовной академии пригласили братья из Киевской семинарии на праздник памяти Нестора Летописца.
"Мы печалимся, что не могли вместе молиться и не было совместного богослужения со всеми представителями, которых мы пригласили", — отметил Сильвестр (Стойчев), епископ Белогородский, ректор Киевской духовной академии и семинарии.
Петр Порошенко как будто забывает, что священники и прихожане Украинской Церкви — это все граждане Украины. Вот они — полный храм на празднике в честь Нестора Летописца, куда власти не пустили ректора Московской духовной академии. А вот очередь граждан Украины за благословением к законному предстоятелю митрополиту Онуфрию, тоже гражданину Украины.
Рейтинг Порошенко – около 7%. Авантюрой с автокефалией для раскольников он, очевидно, рассчитывает поднять популярность. Странная ставка, учитывая, что прихожан законной Украинской Православной Церкви в 2,5 раза больше, чем в обеих раскольничьих группировках, которые пока даже объединиться не в состоянии.
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