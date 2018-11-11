Тема:

Раскол в православном мире 24 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
11 ноября 201819:17 Николай Васильев

Авантюра с автокефалией: президент Украины пытается поднять рейтинг

Зачем Порошенко церковный раскол?

Состоится ли объединительный Собор украинских раскольников — теперь большой вопрос. Назначили его на 21 ноября, но отпали самые очевидные кандидаты на кафедру: так называемый Киевский патриарх Филарет, он же отлученный Михаил Денисенко, и так называемый митрополит Украинской автокефальной церкви Макарий, он же Николай Малетич, якобы отказались добровольно.

"Патриарх Варфоломей направил им письмо, и это его такая воля, чтобы эти люди не баллотировались на пост главы будущей какой-то структуры, которую Варфоломей хочет создавать в нашей стране", — сказал Климент (Вечеря), архиепископ Нежинский и Прилукский, председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Московского Патриархата.

Кандидатом Константинополя называют богослова Иова Гечу. 44 года, уроженец Канады, карьеру сделал во Франции, теперь пытается вершить судьбу Церкви на родине предков.

Еще один претендент — Сергей Думенко, он же — раскольничий митрополит Епифаний. Очевидная креатура Денисенко — вот они рядом на последней пресс-конференции. 39 лет, стремительная карьера и абсолютная преданность лжепатриарху.

Пока еще главный раскольник Украины, уходя, уходить не собирается. Денисенко требует себе титул почетного патриарха и кресло председателя Синода.

"Денисенко пытается добиться этой роли. Порошенко хочет, чтобы это был его человек, и добивается перевеса как бы для Симеона Винницкого", — рассказал Михаил Погребинский — директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Митрополит Винницкий Симеон — архиерей законной Украинской Православной Церкви. Сам он о намерении уйти в раскол ни разу не обмолвился. Да, земляк и давний знакомый Петра Порошенко. Да, в сентябре, как и лжепатриарх Денисенко, ездил в США. Но Винницкая епархия официально заявляет, что слухи о предательстве владыки Симеона беспочвенны. Так что поиски нового главного раскольника Украины продолжаются, и Порошенко начинает заметно нервничать, набрасывается на священников законной Украинской Православной Церкви.

Всего через несколько часов после выступления Петра Порошенко на конференции по международной безопасности мы приехали в аэропорт Шереметьево встречать архиепископа Верейского Амросия. Ректор Московской духовной академии едва прилетел на Украину, сразу был выдворен в Россию. Естественно, через Минск.

Поскольку прямое авиасообщение с Россией Украина три года как запретила, владыка и в Киев летел также через Белоруссию. Он был еще в воздухе, когда в Сети появилась странная заметка, будто архиепископ Амвросий — агент российской разведки и летит на Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

В аэропорту "Жуляны" пограничники забрали у владыки паспорт и после четырехчасового допроса депортировали.

"Проблема возникла именно сейчас. На фоне грядущего сборища, называемого объединительным Собором. Звоночек, который свидетельствует о последствиях всех тех решений Константинопольского Патриарха Варфоломея, который, к сожалению, стал обслугой нынешнего политического режима Украины", — подчеркнул Амвросий (Ермаков), архиепископ Верейский, ректор Московской духовной академии, викарий Патриарха Московского и всея Руси.

Официально выдворение объяснили тем, что священник не смог подтвердить цель визита на Украину. Конечно, это – ложь: как и в прошлые годы, ректора Московской духовной академии пригласили братья из Киевской семинарии на праздник памяти Нестора Летописца.

"Мы печалимся, что не могли вместе молиться и не было совместного богослужения со всеми представителями, которых мы пригласили", — отметил Сильвестр (Стойчев), епископ Белогородский, ректор Киевской духовной академии и семинарии.

Петр Порошенко как будто забывает, что священники и прихожане Украинской Церкви — это все граждане Украины. Вот они — полный храм на празднике в честь Нестора Летописца, куда власти не пустили ректора Московской духовной академии. А вот очередь граждан Украины за благословением к законному предстоятелю митрополиту Онуфрию, тоже гражданину Украины.

Рейтинг Порошенко – около 7%. Авантюрой с автокефалией для раскольников он, очевидно, рассчитывает поднять популярность. Странная ставка, учитывая, что прихожан законной Украинской Православной Церкви в 2,5 раза больше, чем в обеих раскольничьих группировках, которые пока даже объединиться не в состоянии.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

15:55

На севере Москвы потушили пожар в 17-этажке

14:28

Киевский вокзал проверяют после сообщения об угрозе взрыва

13:32

Путин и Трамп пожали друг другу руки у Триумфальной арки

12:39

Путин прилетел в Париж

11:45

На выборах в ДНР проголосовали все кандидаты

10:39

"Боинг" Air France экстренно сел в Иркутске из-за задымления в кабине

06:29

Власти США задержали российского журналиста

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин и Трамп договорились встретиться в Аргентине

Путин и Трамп договорились встретиться в Аргентине

47 минут назад
Авантюра с автокефалией: президент Украины пытается поднять рейтинг

Авантюра с автокефалией: президент Украины пытается поднять рейтинг

20 минут назад
Перед смертью саудовский журналист просил мучителей снять мешок с его головы

Перед смертью саудовский журналист просил мучителей снять мешок с его головы

1 час назад
Водная блокада Крыма: Украина превращается в пустыню

Водная блокада Крыма: Украина превращается в пустыню

1 час назад
Выборы в Хакасии завершены. Все участки закрылись

Выборы в Хакасии завершены. Все участки закрылись

3 часа назад
Банкет за решеткой: где теперь Цеповяз и что он поменял в колонии?

Банкет за решеткой: где теперь Цеповяз и что он поменял в колонии?

1 час назад
"Это вранье". Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии Трампа

"Это вранье". Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии Трампа

1 час назад
В Москве появился заколдованный перекресток

В Москве появился заколдованный перекресток

2 часа назад
Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

3 часа назад
Черные риелторы переключились с алкоголиков на ветеранов

Черные риелторы переключились с алкоголиков на ветеранов

3 часа назад
Новак: к 2019 году спрос на нефть превысит предложение

Новак: к 2019 году спрос на нефть превысит предложение

2 часа назад
"Союз-5" составит конкуренцию ракетам Falcon-9 Илона Маска

"Союз-5" составит конкуренцию ракетам Falcon-9 Илона Маска

5 часов назад
Раненый московский чиновник находится в стабильно тяжелом состоянии

Раненый московский чиновник находится в стабильно тяжелом состоянии

5 часов назад
Появилось видео с места страшного ДТП на МКАД, где погибли два человека

Появилось видео с места страшного ДТП на МКАД, где погибли два человека

6 часов назад
Русская модель перевоплотилась в Королеву Ледяных Драконов "Варкрафта"

Русская модель перевоплотилась в Королеву Ледяных Драконов "Варкрафта"

1 час назад
На шаг впереди преступников: как работают современные криминалисты

На шаг впереди преступников: как работают современные криминалисты

1 час назад
Мария Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге

Мария Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге

2 часа назад
Путин: и Россия, и США настроены восстановить диалог по РСМД

Путин: и Россия, и США настроены восстановить диалог по РСМД

2 часа назад
За взрывы на украинских арсеналах наказаны 20 генералов

За взрывы на украинских арсеналах наказаны 20 генералов

3 часа назад
Угрозы взрыва на московских вокзалах оказались ложными

Угрозы взрыва на московских вокзалах оказались ложными

3 часа назад
В Индонезии поезд наехал на зрителей, собравшихся посмотреть представление. Видео

В Индонезии поезд наехал на зрителей, собравшихся посмотреть представление. Видео

3 часа назад
На концерте в Луцке фронтмен рок-группы провалился под сцену

На концерте в Луцке фронтмен рок-группы провалился под сцену

5 часов назад
В Сирии гибнет больше мирных жителей, чем боевиков ИГИЛ

В Сирии гибнет больше мирных жителей, чем боевиков ИГИЛ

6 часов назад
Фигуристка Елизавета Туктамышева повторила свой смелый показательный номер

Фигуристка Елизавета Туктамышева повторила свой смелый показательный номер

7 часов назад
Клубнику снова можно есть: в Австралии арестовали предполагаемую виновницу "игольного кризиса"

Клубнику снова можно есть: в Австралии арестовали предполагаемую виновницу "игольного кризиса"

7 часов назад
Проголосовали все пять кандидатов на пост главы ДНР

Проголосовали все пять кандидатов на пост главы ДНР

7 часов назад
Атмосферное давление в Москве может побить 25-летний рекорд

Атмосферное давление в Москве может побить 25-летний рекорд

7 часов назад
Россияне предлагают лишать жилья должников по алиментам

Россияне предлагают лишать жилья должников по алиментам

8 часов назад
Очевидцы запечатлели массовую потасовку после боя на турнире ММА в Москве

Очевидцы запечатлели массовую потасовку после боя на турнире ММА в Москве

8 часов назад
Apple запатентовала наушники, которые нельзя надеть неправильно

Apple запатентовала наушники, которые нельзя надеть неправильно

10 часов назад
В Германии раскрыт заговор военных

В Германии раскрыт заговор военных

15 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

09.11.2018 11:02
Техосмотр в России может стать индивидуальным

Техосмотр в России может стать индивидуальным

09.11.2018 21:10
Модный практикум: как правильно одеться для фотосессии?

Модный практикум: как правильно одеться для фотосессии?

09.11.2018 18:16
Пассивная агрессия: почему на нас нападают из-за угла

Пассивная агрессия: почему на нас нападают из-за угла

09.11.2018 18:10
Топ-10 крупнейших алмазов, найденных на территории России и СССР

Топ-10 крупнейших алмазов, найденных на территории России и СССР

09.11.2018 11:45
На автосалоне в Женеве весной 2019 года покажут седан и лимузин Aurus

На автосалоне в Женеве весной 2019 года покажут седан и лимузин Aurus

09.11.2018 07:52
"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

08.11.2018 14:02
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

07.11.2018 21:40