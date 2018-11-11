Перед смертью саудовский журналист просил мучителей снять мешок с его головы

Журналист турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман сообщил телеканалу Al Jazeera последние слова журналиста Джамаля Хашогги, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

"Я задыхаюсь... Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", — просил Хашогги.

По данным Карамана, журналиста убивали около семи минут, что подтверждается аудиозаписью, сделанной во время пыток. Издание Daily Sabah планирует опубликовать запись в ближайшем времени. Президент Турции Реджеп Эрдоган передал запись представителям Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.

Ранее Генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что Хашогги был убит в драке после ссоры с работниками консульства, пишет РИА Новости. По обвинению в убийстве задержаны 18 человек.

Оппозиционный журналист сотрудничал с газетой The Washington Post и с 2017 года проживал в США.