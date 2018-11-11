Порошенко обвинил русское телевидение во вранье

Украинский лидер Петр Порошенко обвинил журналистов во вранье. Особенно его критика коснулась российского телевидения.

Так резко Порошенко отреагировал на вопрос, действительно ли американский президент Дональд Трамп отказался пожимать ему руку, когда пришел на церемонию к Триумфальной арке, передает РИА Новости.

"Все, что вы говорите, - это вранье, — заявил Порошенко. - Все, что говорит русское телевидение",

Ранее сообщалось, что Трамп, прибыв на торжества по случаю 100-летия со дня окончания Первой Мировой войны в Париже, не стал здороваться с Порошенко. Трамп, прибывший на церемонию в сопровождении супруги Мелании, обменялся рукопожатиями со стоящими в первом ряду президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко, стоявшему во втором ряду, рукопожатия от президента США не досталось.