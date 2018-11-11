Россия и Китай снимают барьеры
7 ноября завершился трехдневный визит премьера Дмитрия Медведева в Китай, в ходе которого состоялась встреча с председателем Си Цзиньпинем и главой китайского правительства Ли Кэцянем.
Россия впервые за 13 лет возвращается на китайский рынок мяса птицы. И речь идет не только о грудке, ножках, крылышках, которые знают и любят по обе стороны границы. Например, в России практически не едят головы и лапы куриц, а здесь в Китае это — деликатес. Маринованные, копченые, они очень популярны, и цены на них гораздо выше, поэтому поставщики субпродуктов только выиграют. Сложить куриные лапки на китайские прилавки, возможно, получится уже к концу года — только их Россия может поставлять до 150 тысяч тонн.
На полках с молоком есть конкуренты из Европы и Австралии, а вот кисломолочные продукты для Китая — по-прежнему экзотика, но он постепенно привыкает к этой культуре. Йогурты даже вошли в моду, но эта ниша на рынке, по сути, свободна, и Россия с вековыми молочными традициями по праву может ее занять.
Пока отдельные страны возводят все новые торговые барьеры, Россия и Китай их снимают. "Наши подходы едины. Мы считаем, что все, что было сделано в этой сфере, должно способствовать глобальной торговле, обмену инвестициями, а не замыкаться в рамках отдельных стран или регионов, поскольку это препятствует в целом развитию", — заявил премьер Дмитрий Медведев.
Растет и число российских регионов, поставляющих зерно, — китайцы открыли рынок для Курганской области, но ведь весь центр, юг России — житница с огромным экспортным потенциалом.
"На сегодняшний день всего 7 регионов имеют право поставлять зерно, и это для нас является необоснованно маленьким числом. Обсуждали возможность поставок зерна из основных наших зернопроизводящих регионов", — сказал Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ.
Мука — до сих пор самый популярный в Китае продукт из России. Миллионный проданный килограмм — гордость нашего павильона на выставке импортных товаров в Шанхае. Не отстают кондитеры: "Аленка" китайцам уже как родная, они вообще сладкоежки.
От меда до лисичек, от вафель с брусникой до джема из морошки — российское для китайцев сейчас синоним экологичности и знак качества, так что аппетиты растут.
"Мы говорим о возможности выхода на 200 миллиардов долларов торгового оборота. Я думаю, что эта цифра вполне по силам нашим странам, если мы будем активно продвигать сотрудничество в согласованных сферах", — считает Медведев.
"Такой беспрецедентно высокий уровень для нас не финал, мы сошлись на том, что у нас огромное пространство для развития и большой потенциал", — заявил Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР.
Удвоить результат можно за счет создания единого рынка электронной торговли. Он позволит активнее включить в процесс малый и средний бизнес. Готов проект меморандума о прямых расчетах в рублях и юанях.
"Это значительно упростит жизнь наших экономических агентов и наши расчеты", — подчеркнул Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ.
И новые заоблачные перспективы: на авиасалоне в Чжухае впервые показали салон будущего конкурента Boeing и Airbus российско-китайского пассажирского самолета. На очереди — тяжелый гражданский вертолет.
"У нас никаких нерешенных вопросов не осталось по соглашению в области вертолетной тематики. И государственный контракт тоже будет подписан", — заверил Максим Акимов, заместитель председателя правительства РФ.
Договорились создать и экспертную группу для координации работы в рамках ВТО: в условиях торговых войн Россия и Китай выступают единым мирным фронтом.
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