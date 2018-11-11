Совершено нападение на церковь в пригороде Каира

Психически больной мужчина пытался ворваться в здание церкви в пригороде египетской столицы.

Он совершил попытку прорваться в церковь Айн-Шамса (пригород Каира) через боковую дверь, пишет новостной портал Youm7. Однако охрана задержала его и передала в руки полиции. Нападавший был вооружен металлическим прутом и при задержании ранил двух человек. Прихожане, находившиеся в церкви, не пострадали.