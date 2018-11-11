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11 ноября 201817:59

"Краснодар" дома расправился с "Енисеем"

Четырнадцатый тур чемпионата России по футболу продолжился в Краснодаре, где местный клуб с одноименным названием принимал новичка премьер-лиги красноярский "Енисей". Южане одержали победу с крупным счетом 3:0.

Матч должен был состояться в Красноярске, но клубы договорились поменяться кругами и провести встречу в Краснодаре. Из-за сложных погодных условий на Кубани "Енисей" довольно долго добирался до места назначения. Но все же сибиряки прибыли в Краснодар, и матч прошел в установленное время.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом хозяев поля, однако мяч не побывал ни в одних, ни в других воротах. Главные события развернулись после перерыва. На 60 минуте комбинация "Краснодара" завершилась точным ударом Юрия Газинского с 25 метров. Через 10 минут Виктор Классон головой отправил второй мяч в ворота Давида Юрченко. Подвел итог встречи, нечасто забивающий Шарль Каборе, вколотивший мяч в ворота сибиряков с линии штрафной.

"Краснодар" победил 3:0 и, набрав 26 очков, поднялся на второе место. У застрявшего на последней строчке "Енисея" осталось 6 очков.

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