Градус ненависти: в США голосуют за радикальный подход

Как американский "плавильный котел" раскололся на два лагеря ненависти? Что это для внешней политики США?

"Защитим Мюллера и его расследование сговора Трампа с Россией" на все лады повторяют демократы. Теперь уже и в форме рэпа. По стране прокатилась целая волна митингов. Чикаго, Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк — как на них только Дональда Трампа ни называли и ни изображали.

Доселе спокойный респектабельный район американской столицы под названием Кент. Тишину здесь внезапно оборвали протестующие, которые пришли прямо к дому Такера Карлсона — это известный ведущий ненавистного им прореспубликанского канала Fox News. Адрес дома, в котором Такер Карлсон живет с женой и четырьмя детьми, распространили в Twitter. Повредили дверь под крики "Отоморозок, убирайся из города!"

На случившееся отреагировала бывшая ведущая Fox News Меган Келли. По ее словам, "от этого выворачивает". Руководство телекомпании выступило с осуждением произошедшего.

Но даже намека на диалог нет и в помине. Бывшая первая леди Мишель Обама презентовала мемуары. Один из самых цитируемых фрагментов — про отвращение к Трампу, который сомневался, что Барак Обама родился на территории США, а значит, мог незаконно стать президентом.

"А что если бы кто-то с неустойчивой психикой зарядил пистолет и поехал в Вашингтон? Что было бы, если бы этот человек отправился искать наших девочек? Дональд Трамп с его громкими и безрассудными намеками поставил под угрозу безопасность моей семьи. И за это я никогда его не прощу", — написала Мишель Обама.

"А я Обаму никогда не прощу за то, что он сделал с нашей американской армией. Он не обеспечил достаточное финансирование, и она развалилась. Все было старое и разбитое. Когда я пришел, мне пришлось все это исправлять", — заявил Трамп.

На первой пресс-конференции после выборов, когда накал уже, по идее, должен спадать, журналист CNN Джим Акоста вступил в словесную перепалку с Дональдом Трампом.

- Господин президент, я хотел бы оспорить одно из заявлений, который вы сделали во время агитации.

- Ну, началось, — вздохнул Трамп.

- Вы назвали караван мигрантов "вторжением". Но, как вы знаете, это не вторжение.

- А я так считаю. У нас с вами разные точки зрения.

- А вы не считаете, что вы демонизировали мигрантов?

- Вовсе нет, я хочу чтобы мигранты приезжали, но легально — они должны пройти необходимые процедуры.

Корреспондент CNN продолжал настаивать на своем.

- Но мигранты в сотнях миль. Это не вторжение.

- Давайте я буду управлять страной, а вы — CNN. Если бы вы делали это хорошо, ваши рейтинги были бы гораздо лучше. Все, достаточно!

Но не тут то было. Репортер CNN не отдавал микрофон, сколько ни старалась девушка-стажер Белого дома.

- По поводу российского расследования. Вас тревожат грядущие обвинения?

- Меня ничто не тревожит, потому что это — фикция. Все, достаточно. Отдайте микрофон! – заявил Дональд Трамп.

Но репортер все продолжал задавать вопросы, тогда Трамп просто вышел из-за трибуны. Вечером того же дня корреспондента CNN лишили постоянного пропуска в Белый дом.

В CNN обвинили президента США в ущемлении свободы слова. Трамп заявил о неподобающем поведении корреспондента. "Акоста непрофессионален. Он так ведет себя со всеми. Ему платят за это, чтобы он мешал. Не думаю, что он умен, но у него громкий голос. Хочу сказать, что Белый дом — особое, священное место. И тут нужно относиться с уважением", — заявил Трамп.

Пожалуй, впервые в американском "плавильном котле" такой градус ненависти, который грозит сорвать крышку. Демократы винят в этом исключительно Трампа. Но результаты промежуточных выборов говорят о том, что многие умеренные кандидаты от обеих партий провалились. Все чаще голосуют за тех, у кого радикальный подход.

Вот, например, что сказала будущая глава Комитета по финансам: "Я просыпаюсь посреди ночи и думаю, я Трампа достану! Мне говорят: не говори больше про импичмент. А я на это отвечаю: импичмент!"

Устроить его демократы теперь будут пытаться с новой силой. И все также связывать все с Россией. Хотя уже получается не всегда, даже в кругу своих.

"Даже когда они говорят, Россия вмешалась в выборы, я думаю, что, Россия нас сделала расистами? Я-то думал, мы сами такие", — рассказал актер Дэвид Шаппелль.

Было бы смешно, но в это действительно верят. Уже четыре месяца под арестом находится Мария Бутина, которую обвиняют в лоббировании интересов российского правительства без регистрации иностранным агентом.

А в аэропорту Вашингтона сотрудники ФБР задержали российского журналиста, первого заместителя председателя Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича. Задерживали Малькевича почти два десятка агентов. Они провели обыск его вещей, переписали данные с компьютера и телефона и устроили полуторачасовой допрос — без вызова консульских работников или переводчика. И в итоге отпустили.

Вашингтон пытается запугать Москву новыми санкциями — уже по делу Скрипалей. И при нынешнем раскладе сил и атмосфере в Америке надеяться хоть на какое-то сотрудничество не приходится.

У Трампа формально остается еще полтора месяца на то, чтобы попробовать провести хоть что-то через Конгресс. Уходящий состав, где республиканцы в большинстве, будет работать до католического Рождества, а вот после подарков с Капитолийского холма для президента больше не будет. Возможны только неприятные сюрпризы.