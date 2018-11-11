На Ставрополье подростки избили девочку ногами

Полиция проводит проверку по факту избиения школьницы в Минеральных Водах. Видео с измывательствами было опубликовано в социальных сетях, пишет РИА Новости. Несколько подростков били девочку руками и ногами, прыгали на голову. В конце видео избитую заставили встать на колени и извиниться.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров шокирован жестокостью расправы и создал комиссию для выяснения всех обстоятельств.

"Шокирующие новости из Минеральных Вод. Бесчеловечная жестокость и детство несовместимы. Этот случай точно не останется без внимания. Обязательно разберемся, кто не досмотрел — родители, школа", — сообщил Владимиров в своем профиле в Instagram.

Губернатор пообещал держать ситуацию на личном контроле.