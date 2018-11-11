"Рубин" и "Локомотив" мячей не забили

Четырнадцатый тур чемпионата России по футболу продолжился в Казани, где "Рубин" встречался с чемпионом страны "Локомотивом". Встреча завершилась вничью 0:0.

"Рубин" владел заметным преимуществом на протяжении всего матча. Но это преимущество осталось нереализованным. Во многом благодаря прекрасной игре вратаря гостей Гильерме Маринато.

Особенно заметен был перевес "Рубина" после перерыва. Мог забить Федор Кудряшов, нона пути мяча встал защитник. Последовала подача углового и удар Сердара Азмуна в дальний угол. Москвичей выручил Гильерме. Через три минуты опасно был Александр Бухаров, снова прекрасно сыграл вратарь. Наконец в уже добавленное время Азмун оказался один против ворот, но пробил прямо в Гильерме.

Встреча завершилась вничью 0:0. "Локомотив" набрал 25 очков и занимает третье место. "Рубин" набрал 20 очков и идет шестым.