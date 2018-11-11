Над Катаром впервые за 10 лет прошел дождь

Первые с 2008 года осадки прошли над ближневосточным эмиратом Катар. Мощный циклон в воскресенье накрыл Саудовскую Аравию, Кувейт и вслед за ними — Катар. Циклон принес с собой ливни и грозы, которых не видели в этом эмирате несколько лет.

Почти вся территория страны, расположенной на полуострове, представляет собой пустыню. Летом температура нередко поднимается до 50 градусов. Жители катарской столицы делятся впечатлениями и вспоминают, что такой мощной грозы над Дохой не было последние 10 лет. В Дохе отсутствуют водостоки, поэтому дождевая вода через полчаса превратила дороги города в каналы. В центре катарской столицы образовались пробки. Для откачки воды пригнаны автоцистерны с насосами. Однако и они не могли справиться с прибывающей водой и лишь создавали заторы на дорогах, сообщает РИА Новости.

С 8 ноября над странами Персидского залива идут сильные дожди, которые приводят к коллапсам на дорогах, перебоям в подаче электричества. В отдельных кварталах подтоплены дома и общественные здания. В Кувейте отправлен в отставку министр общественных работ с формулировкой "причинение серьезного материального ущерба подданным Кувейта и его резидентам".