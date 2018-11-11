Стали известны последние слова убитого саудовского журналиста

Перед смертью оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги просил своих мучителей снять мешок с его головы и жаловался на клаустрофобию.

"Я задыхаюсь, уберите этот мешок с моей головы. Я боюсь задохнуться", — о последних словах Хашогги сообщил в воскресенье телеканал Aljazeera со ссылкой на звукозапись допроса и убийства журналиста, которые находятся в распоряжении турецких властей.

Затем пол комнаты, где пытали и убили журналиста, застелили полиэтиленовыми мешками. Операция по расчленению тела заняла порядка 15 минут, руководил процессом саудовский судебно-медицинский эксперт Салах аль-Табики. Расчлененное тело журналиста поместили в пять мешков и спрятали на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкое издание Sabah планирует опубликовать снимки инструментов, которыми убивали и расчленяли тело, а также расшифровку звукозаписи допроса и убийства Хашогги, которую журналист сумел сделать, активировав "умные" часы.

Находясь в субботу в Париже на торжествах по случаю окончания Первой мировой войны, президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили расследование убийства Хашогги. Эрдоган заявил, что власти Саудовской Аравии знают имена убийц саудовского журналиста. Кроме того, президент сообщил, что Турция предоставила аудиозапись, касающуюся убийства саудовского журналиста, Великобритании, Германии, Саудовской Аравии и США.

Джамаль Хашогги, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных королевства, личности которых пока не раскрываются.