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Сериал "Ненастье" 55 минут назад
Пронзительно и по-настоящему: первые зрители рассказали о "Ненастье"
Большая премьера на телеканале "Россия-1". "Ненастье". Новый многосерийный фильм режиссера Сергея Урсуляка по мотивам одноименного романа Алексея Иванова смотрите 12 ноября в 21:00. Сразу три серии подряд. Советский Союз рухнул. В муках, из хаоса рождается новая Россия. Герои фильма, как и все тогда, стараются выжить, найти ориентиры и при этом не потерять свою душу и человеческий облик. Конечно, любовь. И, конечно, потери.
Солдаты забытой войны. Они присягали стране, которой больше нет. И если в Афганистане было понятно, где свой, где чужой, то теперь вместо закона — понятия. Лихие 90-е. Одно слово — "ненастье".
Друзья и братья по оружию. Герман Неволин — в пронзительном исполнении Александра Яценко. Серега Лихолетов, блестяще сыгранный Александром Горбатовым. И нежный ландыш Таня — та самая, за которую и сражаются. Но воевать со временем куда сложнее, чем с "духами".
"Какое-то абсолютно невинное существо в этой теме грязи. Все, что с ней происходит, как будто немного несправедливо и не про нее", — рассказывает про свою героиню актриса Татьяна Лялина.
В основе фильма — роман Алексея Иванова. В его вымышленном Батуеве афганское братство "Коминтерн" творит непридуманные дела: силой занимает обещанные, но не отданные ветеранам Афгана квартиры в домах на окраине и вступает с городом, властью и милицией в необъявленную войну.
"Сергею Владимировичу удалось великолепно передать атмосферу 90-х — с этой неухоженностью, общей душевной хмуростью, фактурой, с машинами, которых сейчас уже нет на улицах, с облупленными домами. Но 90-е — это же не только фактура, это еще и настроение в душах, которое я назвал ненастьем", — отметил писатель Алексей Иванов.
Такой неожиданный Сергей Маковецкий играет тренера Ярсаныча. На дворе уже 1999-й, а он все еще в футболке с олимпийским мишкой.
"Мой Ярсаныч — такой же искалеченный человек, который вдруг понимает, что у него все разрушается. У него еще есть силы, но он как-то растерялся очень сильно и начал выпивать, а когда он начинает выпивать, здесь его душа открывается", — сказал народный артист России Сергей Маковецкий.
"Это первая моя картина, где нет одного композитора. Здесь огромная палитра самых разных композиторов, полный набор музыки, которая принадлежит времени", — отметил режиссер Сергей Урсуляк.
"Мы стали безродными. Мы росли с одним укладом, а вдруг очутились в другом. Наша олимпийская сборная шла под олимпийским флагом, Карелин с поломанным ребром выигрывает Олимпиаду. Подвиг. Народ был богатым, а стал нищим", — говорит актер Александр Горбатов.
"Это слом эпох, поколений, позвоночников, людей, рук, голов, сознаний", — признается актер Александр Яценко.
Фильм закрутится как детектив. Инкассатор Неволин грабит собственный броневик. 143 миллиона. По следу пойдут и милиция, и бывшие друзья-коминтерновцы, а он заляжет на дно в деревушке под названием Ненастье — с миллионами в подвале и несбыточной мечтой о райской жизни у океана.
Ненастье — это и название населенного пункта, и, конечно, очевидная метафора эпохи, которую мы все пережили, времени больших перемен, эры крушения иллюзий.
Первые счастливые зрители уже увидели первые серии "Ненастья" — на большом экране в кинотеатре "Иллюзион". "Потрясение", – говорили люди, выходя из зала. "Достоверная картина эпохи. До мурашек пробирает".
"Во-первых, давно никто не трогал эту тему и по-настоящему глубоко не трогал эти годы, такие непростые. И это все сделано до такой степени пронзительно, точно и по-настоящему, как будто вчера было", — сказал народный артист России Сергей Гармаш.
"Первая серьезная попытка рассказать про 90-е годы, нашу страну, переломные, сложные моменты, через которые мы все прошли. Это сделано по мотивам выдающегося романа Алексея Иванова "Ненастье". Это близко к книге, это меня порадовало", — подчеркнул режиссер, сценарист, продюсер Валерий Тодоровский.
"Ненастье" наступает: долгожданная премьера – 12 ноября.
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