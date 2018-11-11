Украинские военные заявили о трех обстрелах со стороны армии ДНР

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины на востоке страны заявил о трех нарушениях режима перемирия со стороны армии Донецкой народной республики. По данным военных, в результате трех обстрелов позиций украинской армии в воскресенье никто не погиб, пишет РИА Новости.

С 2014 года в Донбассе погибли более 10 тысяч человек. Стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.