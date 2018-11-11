Из-за аварии в Саратовской области почти 7 тысяч человек остались без тепла

Авария на магистральном трубопроводе оставила город Балаково в Саратовской области без отопления.

В результате были отключены шесть центральных тепловых пунктов.

При шестиградусном морозе без тепла остались 37 многоквартирных домов – то есть почти 7 тысяч человек, передает РИА Новости.