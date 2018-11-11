Южноафриканский теннисист Андерсон выиграл первый матч Итогового турнира

В Лондоне стартовал Итоговый турнир АТП с участием сильнейших теннисистов планеты. Представитель ЮАР Кевин Андерсон победил австрийца Доминика Тима.

Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился победой Андерсона в двух партиях. Первый сет южноафриканец выиграл относительно легко 6:3, но во втором столкнулся с отчаянным сопротивлением Тима – 7:6 (12:10).

Андерсон и Тим выступают в группе Лейтона Хьюитта, где также играют швейцарец Роджер Федерер и японец Кей Нисинори. Их встреча пройдет в воскресенье вечером.