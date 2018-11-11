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11 ноября 201820:59

100-летие Первой мировой войны: как русские несли надежду Франции

Автор: Дмитрий Киселёв

11 ноября планета отмечает столетие со дня окончания Первой мировой войны. Главные торжества — во Франции, где и было подписано знаменитое перемирие, хотя, по сути, капитуляция Германии. Первая мировая для западной Европы оказалась небывало кровопролитной. Франция, например, потеряла в ней больше, чем во Второй мировой. Поэтому событие и отмечается там столь широко. На специальную церемонию сюда съехались лидеры стран-участниц Первой мировой.

Германия войну проиграла, но и России не оказалась в победителях. Хотя наиболее тяжелые бои шли именно на наших фронтах. Пожалуй, самой выигравшей страной оказалась Америка. Дабы не опоздать к пиру победителей, США вступили в войну лишь под самый конец — в апреле 1917-го. Войска в Европу были отправлены много позже. Отсюда и наименьшие потери убитыми:

- Россия — 2 миллиона 300 тысяч;

- Германия — 2 миллиона;

- Франция — 1 миллион 583 тысячи;

- Австро-Венгрия — 1 миллион 440 тысяч;

- Англия — 744 тысячи;

- Италия — около 700 тысяч;

- США — 53 тысячи.

Считаются убитыми, хотя большинство американских солдат, как известно, тогда умерли от болезней, прежде всего, от гриппа "испанка". Однако именно Соединенные Штаты смогли заработать на Первой мировой как никто, сохранив при этом свою территорию неприкосновенной. Потоки крови на полях заокеанских сражений удобрили почву для стремительного роста американской промышленности и торговли. Достаточно сказать, что именно после Первой мировой Соединенным Штатам удалось сосредоточить у себя 40% мирового золотого запаса, а все европейские страны оказались Америке должны, став ее данниками.

Для России, на долю которой выпало наитяжелейшее бремя борьбы на Восточном фронте, Первая мировая закончилась катастрофически — падением монархии, двумя революциями, сменой строя, потерей огромных территорий и опустошительной Гражданской войной. Еще один удар — принудительное забвение в советские времена наших героев и обесценивание их подвигов в ходе тех сражений. Лишь сейчас, спустя сто лет, приходит осознание масштаба тех событий.

Если говорить о дипломатическом результате Первой мировой, то он оказался столь небрежен, что границы новых стран после разрушенных империй — Османской и Австро-Венгерской, Германской и Российской — проводились чуть ли не по линейке, на скорую руку, без учета рисков будущих конфликтов. Европа таким образом превратилась в минное поле, с которого и начались новые территориальные переделы спустя лишь двадцать лет после Компьенского перемирия, которое и вправду оказалось лишь перемирием.

Автор: Алексей Петров

Елисейские поля и триумфальная арка — именно там находится могила Неизвестного солдата — самое сердце торжественной церемонии. Париж замер. Звук колоколов разносится над городом. Точно так же сто лет назад перезвон возвещал о конце войны. Гостей со всего мира приветствуют французские летчики.

На трибунах — те, кто делает мировую политику. Вот приехал Владимир Путин. Президент России здоровается с гостями — Трампом, Макроном, Меркель — и занимает свое место в первом ряду, как раз рядом с четой Макронов. Хозяин Елисейского дворца обходит строй военных. "Марсельеза" напоминает, каким испытанием стала та война для Франции. Сюита Баха окутывает Елисейские поля. И кажется, что музыка в эти минуты куда сильнее слов.

У Вечного огня президент Макрон отдает дань памяти погибшим и напоминает о том, как важно извлечь уроки из трагедии Первой мировой. "Пускай этот торжественный день станет днем, когда мы вновь подтвердим нашу нерушимую преданность погибшим за нас людям. Давайте еще раз пронесем клятву от имени всех государств, согласно которой мир превыше всего", — отметил Макрон.

Пресса отслеживает каждый шаг глав государств: Путин, например, к Триумфальной арке направился сразу из аэропорта Шарль-де-Голль. Причем на новеньком лимузине "Аурус" из проекта "Кортеж". Многие другие гости приехали на автобусе из официальной резиденции президента.

Елисейский дворец. Красная ковровая дорожка. Президент Макрон с супругой приветствуют зарубежных гостей. Автомобили подъезжают один за другим.

В Париже дождливо — зонты оказались не лишними. Вот подруливает автомобиль премьера Испании — он в Париже с супругой. Пожаловала княжеская чета Монако. Среди гостей — премьер Канады Трюдо. Пока все собравшиеся ждут автобуса, и когда вместе прогуливаются по Елисейским, становится понятен масштаб встречи — под стать масштабу события.

На французской земле в Первую мировую воевали солдаты из разных государств, в том числе и Русский экспедиционный корпус. И во Франции хранят память об этом. В Париже, на знаменитом кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, много могил русских офицеров. Вот одна из них. Генерал лейтенант русской армии Николай Лохвицкий — он командовал Русским экспедиционным корпусом в 1917-м. В память о воинах — монумент в Курси.

Еще один — в Париже, около моста Александра Третьего. Цветы к нему возложил Владимир Путин. На церемонию приехали ученики русской школы из Бордо — они вручили президенту России подарок — а также потомки солдат и офицеров.

В 1914-м самоотверженное наступление в Восточной Пруссии заставило немцев оттянуть силы с Западного фронта и дало повод маршалу Фошу заметить, что если Франция не была стерта с лица земли, то этим она обязана в первую очередь России.

Поля Первой мировой. Местечко Курси. Именно здесь сражался Русский экспедиционный корпус. У немцев сохранялось преимущество — они находились на возвышенности. Нашим солдатам было вдвойне тяжело. Артиллерийский огонь без конца. Но именно русские бригады смогли выбить противника из Курси и заставили отступить.

Уникальные свидетельства того, как воевал Русский экспедиционный корпус — в Форте De la Pompelle. Русские бригады не просто сражались плечом к плечу с французами — одним своим появлением они вдохнули новую силу в истекающую кровью страну.

"Прибытие русских солдат во Францию подразумевало огромный психологический эффект. В 1916-м погибли почти миллион молодых французов. И это при том что население Франции было почти 40 миллионов. В городах просто не осталось молодых людей, некому было служить. И тут — десятки тысяч молодых, рослых, крепких русских, им по 20 лет. Они несли надежду Франции. Это был знак того, что Франция может рассчитывать на Россию", — отметил историк Фредерик Гельтон.

А это то самое место, где век назад была поставлена точка в Первой мировой, — Компьенский лес в 70 километрах от Парижа.

Изначально вагон-ресторан, он даже несколько лет использовался для пассажирских перевозок, позднее был переоборудован в качестве штабного для маршала Фоша. Сам вагон, где состоялось подписание, был уничтожен в конце Второй мировой. Но это — та же самая модель, по сути, точная копия.

Внутри сейчас все, как сто лет назад. Те же телефоны, лампы, мебель. Разложены листы бумаги, приготовлены карандаши. Вот здесь сидел маршал Фош. Рядом были представители союзников. На столе — пепельница. Известно, что Фош во время переговоров много курил. А напротив находилась немецкая делегация.

В 5:15 утра соглашение было подписано. Через 22 года фашистская Германия возьмет реванш, а разгромленную Францию здесь же обезоружит второе Компьенское перемирие. От того вагона останутся только поручни и эмблема. Накануне уникальный музей посетили лидеры сегодняшних Франции и Германии — Макрон и Меркель. Они открыли памятную плиту и расписались в книге гостей. Историческая дата для политиков — еще и повод обсудить, как сегодня снизить международную напряженность. На форуме мира, открывшемся в Париже, это — тема номер один.

Текст: "Вести недели"

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