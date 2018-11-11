Празднование перемирия: в Париже собрались союзники и противники
Ревностно оберегая сценарий мероприятия, который он утверждал лично, Эмануэль Макрон заранее попросил гостей не превращать церемонию в Париже в марафон двухсторонних встреч, не забывать, зачем летели. Для французского президента это действительно событие века — парадом командует он, речь — только у Макрона.
Но ничего не бывает идеально — костюмы и прически портит дождь — Кристин Лаград прикрывалась сумкой вместо зонтика, микрофон в исторический момент не работает. Но — самое главное — как бы ни хотелось "не размывать мероприятие", всех интересует только это: пообщались ли лидеры России и США на церемонии?
Даже если только накоротке, как обронил Владимир Путин, так поговорили или нет? У Триумфальной арки Владимиру Путину задают тот же вопрос.
"Пока нет, мы поздоровались только. Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно. Но в любом случае, мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать графика работы принимающей стороны. По ее просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она возможна будет, скажем, на полях "двадцатки" либо позднее. В любом случае, мы к диалогу готовы, это же не мы выходим из Договора по ракетам малой и средней дальности, средней и меньшей дальности. Это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог, но еще важнее даже не на таком высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный процесс переговорный будет восстановлен", — заявил Владимир Путин.
Интрига сохраняется до конца дня — возможность поговорить у Трампа с Путиным нарисовалась за обедом, но протокол Елисейского дворца в последний момент меняет рассадку, сажая президентов России и США не рядом, а напротив друг друга. Обстоятельный разговор не получается — с соседями по ланчу Жан Клодом Юнекром и Антониу Гутеррешем Владимир Путин обсуждает общеевропейские вопросы. Эмануэль Макрон вновь поднял идею создания общеевропейских сил — армии, необходимой для защиты от внешних угроз — не полагаясь на Соединенные Штаты
"Это не новая идея. Макрон и ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из прежних президентов — Жак Ширак. Но и до него были эти идеи. В принципе, Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз — это вполне естественно. Они хотят быть независимыми и самодостаточными суверенными в сфере обороны и безопасности. Я думаю, что это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира. В этом смысле у нас перекликаются позиции и с Францией в том числе. Что касается учений, то мы тоже их проводим эти учения. Правда, мы стараемся не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами НАТО, последние крупные учения у нас были на Востоке, за тысячи километров от границ стран НАТО. Но в целом мы относимся к этому спокойно. Надеюсь, что диалог, который всегда востребован, и здесь сыграет свою положительную роль", — отметил Путин.
Елисейский Дворец Владимир Путин и Донавльд Трамп покидают одними из последних. Разговор все-таки был. И будет еще один – в Буэнос-Айресе на "двадцатке" в конце ноября. Прощаясь, президенты говорят друг другу "до встречи". Дональд Трамп едет на кладбище, где похоронены американские солдаты. Накауне он не поехал, испугался намокнуть, за что был сильно раскритикован. И не только у себя дома — надувной президент в памперсе и с мобильным телефоном целый день летал над площадью Республики.
Сегодняшние мероприятия — церемония памяти. Акции протеста освещали тысячи СМИ. В честь праздника права у всех были равными. 12 ноября и некоторым российским журналистам во Франции снова придется бороться за право работать, как и всем остальным. RT France Елисейский дворец отказывают в аккредитации, потому именно такую рекомендацию выдал Европарламент в 2016 году.
"Мы знаем и всегда слышали от наших западных коллег, что один из главнейших принципов демократии — свобода и распространение информации. А вот составление различного рода исков, советов, которые должны принимать решение, какие средства информации хорошие, а какие плохие, — это, на мой взгляд, совершенно недопустимо, это ничего общего не имеет с демократией", — сказал Владимир Путин.
Лидеры 70 стран покидают Париж. Мир отпраздновал перемирие — Франции удалось собрать в столице союзников и противников — бывших и нынешних. На один день конфликты и непонимание отошли на второй план.
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