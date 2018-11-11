Голы Месси не спасли "Барселону" от поражения "Бетису"

"Барселона" потерпела поражение в матче 12 тура чемпионата Испании по футболу против севильского "Бетиса". Поединок состоялся в столице Каталонии и завершился со счетом 4:3 в пользу гостей "Камп Ноу".

Игра ознаменовалась возвращением в строй аргентинца Лионеля Месси. Однако даже он и его оформленный дубль не помог "Барсе" добиться победы. Еще один мяч за "блаугранас" забил Артуро Видаль. Впрочем, футболисты "Бетиса" вели игру и ни разу не позволили каталонцам повести в счете. Голы за победителей забивали Эктор Фирпо, Хоакин Санчес, Джованни Ло Чельсо и Серхио Каналес.

Для "Барселоны" это поражение стало вторым в сезоне. Несмотря на это подопечные Эрнесто Вальверде сохранили за собой первую строчку в Примере, имея в своем активе 24 очка. Однако разрыв между ними и занимающим второе место мадридским "Атлетико" сократился до одного балла. "Бетис" благодаря гостевому успеху набрал 16 очков и поднялся на 12 строчку.