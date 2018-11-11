Выборы в ДНР и ЛНР прошли спокойно и без происшествий

11 ноября состоялись выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР. В Евросоюзе уже заявили, что итоги не признают. Но у граждан Донецкой и Луганской республик другого способа наладить систему управления в своих краях просто нет, иначе — анархия и беспредел.

Избирательные участки распахнули свои двери ровно в 8 утра, причем не по киевскому, а по московскому времени, на которое уже давно перешли в обеих республиках. Уже к 16 часам явка составила более 70%. Люди на участках выстраивались в очереди.

Тому, что голосование шло спокойно и без происшествий, способствовала тщательная подготовка, которую комиссии вели накануне.

Поселок Саханка постоянно фигурирует в оперативных сводках — это самая горячая точка на самом юге республики. Избирательный участок здесь находится к линии фронта ближе всего.

Председателю ЦИК ДНР Ольге Поздняковой демонстрируют, как в случае начала обстрела будет выглядеть перенос работы комиссии в подвал.

Военнослужащие ДНР проголосовали досрочно, так что в сам день выборов волеизъявление обороне не помешало, линия фронта не была оголенной.

Ласковое Азовское море, шум прибоя на ясном осеннем солнце, лодка рыбака на волнах и крики чаек — идиллическая картина, если бы не печально известный поселок Широкино на горизонте.

"Это одно из первых мест, где нужно было развести силы и средства. Мы свою часть выполнили, а украинские военные – нет. Наоборот, они зашли туда, именно оттуда идут частые обстрелы", — рассказал Эдуард Басурин, заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР.

На центральной площади Горловки меняют отжившие свое плиты. Зачем нужны выборы, мэр города Иван Приходько поясняет на примере конкретного кирпича. "Не имея Народного совета, главы республики, мы не можем утвердить бюджет, для этого нужно перераспределение средств", — сказал Приходько.

А это Макеевка, пригород Донецка. Связисты монтируют на вышку новые антенны — работа по улучшению качества связи в республике планомерная. На соседней улице абоненты на лавочке с нашим участием осваивают видеосвязь с далекими родственниками. Работает.

Акцент на мирное строительство и развитие сейчас, кажется, что во всем: вместе с Денисом Пушилиным открываем мост, разрушенный еще в беспокойном 2014-м.

"Только строить и созидать — это наша основная задача. Этот мост делает нас ближе. Это путь навстречу друг другу", — говорит Пушилин.

Участки закрылись ровно в 20:00. А первые результаты выборов глав и парламентов Донецкой и Луганской народных республик ожидаются уже рано утром 12 ноября.