Депутат Кириллов пообещал прожить месяц на 10 тысяч рублей

Депутат Астраханской областной думы (ЛДПР) Петр Кириллов заявил, что проводит эксперимент, о ходе проведения которого будет отчитываться в своей социальной сети.

Он обещает вести блог о том, как месяц живет на прожиточный минимум – для Астрахани это 10,126 тысяч рублей.

4670 рублей (продуктовая корзина) должны уйти на питание. Все остальное – одежда, бытовая химия, коммуналка и прочие расходы.

Результат Кириллов собирается огласить на заседании думы, чтобы потребовать повышения прожиточного минимума.