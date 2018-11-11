Чалов и Сигурдссон принесли победу ЦСКА над "Зенитом"

Программа 14 тура российской премьер-лиги завершалась матчем в Москве, где ЦСКА на домашней арене принимал санкт-петербургский "Зенит". Встреча завершилась победой подопечных Виктора Гончаренко со счетом 2:0.

Столичным армейцам удалось забить достаточно быстрый гол, когда на 15 минуте счет был открыт усилиями Федора Чалова. Для российского нападающего этот гол стал девятым в сезоне РПЛ. А уже через десять минут Арнор Сигурдссон удвоил преимущество своей команды. Футболисты клуба с берегов Невы за оставшееся время не смогли поразить ворота соперника и поединок завершился со счетом 2:0 в пользу ЦСКА.

"Зенит", несмотря на поражение, по итогам 14 тура сохранил за собой лидерство в чемпионате России. В активе "сине-бело-голубых" остался 31 балл. ЦСКА же набрал 23 очка, сравнялся по этому показателю с "Ростовом", однако по дополнительным показателям не смог обогнать ростовчан и остался на пятой строчке.