Сборная России по самбо выиграла медальный зачет чемпионата мира

В румынском Бухаресте завершился чемпионат мира по самбо. Триумфаторами мирового первенства стали российские самбисты, которые в заключительный день соревнований пополнили копилку сборной России пятью золотыми медалями.

Награды высшего достоинства в спортивном самбо завоевали Артем Осипенко, который в финале весовой категории свыше ста килограммов оказался сильнее грузина Беки Бердзенишвили, и Марина Мохнаткина в весе до 68 кг. В финале она победила хорватку Луцию Бабич.

Еще три медали были завоеваны в боевом самбо: Родион Асканаков выиграл схватку у армянина Григора Мхитаряна в весе до 52 кг, Шейх-Мансур Хабибулаев был сильнее представителя Казахстана Нургельды Киялбекова (до 68 кг), а Магомед Магомедов выиграл поединок у француза Луи Лорена в весовой категории до 90 килограммов.

Помимо золотых медалей россияне Руслан Багдасарян (до 62 кг), Анна Балашова (свыше 80 кг) и Сергей Кирюхин (до 82 кг) выиграли серебряные медали, а Татьяна Казенюк завоевала одну бронзу в весе до 56 кг.

Таким образом, по итогам выступлений на чемпионате мира российские самбисты совместными усилиями завоевали 15 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей и одержали победу в медальном зачете.