В Лондоне пьяный водитель автобуса протаранил остановку

В Лондоне двухэтажный автобус въехал в остановку.

Двадцать человек пострадали, восемнадцать из них пришлось госпитализировать.

Водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения.

Перед тем, как протаранить остановку, он столкнулся с группой машин, передает ТАСС.