Гитаристу Aerosmith стало плохо на концерте. Его доставили в больницу

Гитарист американской рок-группы Aerosmith Джо Перри потерял сознание после выступления в Нью-Йорке. Как стало известно местным СМИ, инцидент произошел 10 ноября. Музыкант отыграл концерт с пианистом Билли Джоэлом, после чего пошел к себе в гримерную. По пути Перри потерял сознание. Прибывшие по вызову медики 40 минут приводили его в сознание, сообщает агентство ТАСС.

Гитариста доставили в больницу. Чувствует он себя нормально, его жизни ничего не угрожает. Выписать Перри могут в ближайшие сутки.

Джо Перри сейчас 68 лет. Он один из основателей рок-группы Aerosmith, в которой играет с 1970 года. По версии журнала Rolling Stone, Перри занимает 48 место в рейтинге 100 величайших гитаристов мира.