Дерби Манчестера: "Сити" обыграл "Юнайтед"

В 12 туре английской премьер-лиги состоялось манчестерское дерби, в котором "Сити" на своем поле одержал победу над "Юнайтед". Проходившая на стадионе "Этихад" встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "горожан".

Подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет после гола Давида Сильвы. Позже аргентинец Серхио Агуэро удвоил преимущество "Сити" до двух голов, но вскоре Антони Марсьяль с пенальти забил ответный гол. Впрочем, последнее слово осталось все-таки за хозяевами поля – на 86 минуте точку в матче поставил Илкай Гюндоган.

Благодаря домашнему успеху в дерби "Манчестер Сити" вернул себе первую строчку в таблице чемпионата Англии. "Горожане" набрали 32 очка и обогнали "Ливерпуль", с 30 баллами сместившийся на вторую позицию. "МЮ" же по итогам 12 тура с 20 очками располагается на восьмом месте.