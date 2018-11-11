Перестрелка в Мемфисе: убиты двое

В округе Шелби американского Мемфиса случилась перестрелка. Причина – ссора между молодыми людьми в ходе азартной игры.

Убиты двое, один скончался от полученных ранений на месте, второго довезли до больницы.

Полиция утверждает, что участники разборки были знакомы между собой.

Пока полиция никого не арестовала, передает ТАСС.