Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии, Mercedes взял Кубок конструкторов

Британский пилот Льюис Хэмилтон из Mercedes одержал победу на 20 этапе "Формулы-1" – Гран-при Бразилии, который проходил на автодроме "Сан-Паулу". Победа пятикратного чемпиона мира вкупе с пятым местом его партнера по команде Валттери Боттаса принесли Mercedes победу в Кубке конструкторов.

Вторым финишировал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который за 27 кругов до финиша шел первым, но лишился лидерства из-за атаки отстававшего на круг Эстебана Окона, в результате которой болиды пилотов столкнулись. Этим воспользовался Хэмилтон, который обогнал Ферстаппена и довел гонку до победы. Третье место по итогам Гран-при Бразилии занял финн Кими Райкконен из Ferrari.

После инцидента на трассе Ферстаппен по радиосвязи сказал: "Надеюсь, что найду Окона сейчас в паддоке". И действительно, по окончании гонки Ферстаппен был вне себя от происшествия, нашел Окона и в жесткой манере высказал свои претензии пилоту Racing Point Force India. Момент выяснения отношений между ними попал на камеры.

Также отметим, что российский пилот Williams Сергей Сироткин приехал к финишу 17-м, отстав от лидера на два круга. Он обогнал своего коллегу по "конюшне" канадца Лэнса Стролла, который завершил гонку на 18-й строчке.

Заключительный, 21-й этап сезона состоится на автодроме "Яс-Марина" в Абу-Даби с 23-го по 25-е ноября.