В Крыму высмеяли планы Киева по "декоммунизации" полуострова

"Когда рак на горе свистнет", тогда, по мнению вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, Украина проведет "декоммунизацию" Крыма. Люди не знают, чем заняться, потому и "выдумывают всякие глупости и вводят в заблуждение своих граждан", добавил Фикс.

Декоммунизировать Крым и Донбасс предложил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Делать это надо быстро и решительно, уверен он. Тем более что в Верховной раде уже собираются переименовать ряд объектов в Крыму. Однако возможно это будет только после возвращения полуострова в состав Украины, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Вятровича.

Напомним, Крым отделился от Незалежной после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Жители полуострова провели референдум, во время которого почти 100% крымчан выступили за присоединение региона к России.