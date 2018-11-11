Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил победу над "Зенитом"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в матче 14 тура чемпионата России по футболу над "Зенитом" заявил, что его подопечные заслужили победу. Специалист объяснил домашний успех выплеском злости.

"В целом, мы заслужили победу. Мы неудачно проводили предыдущие домашние поединки в чемпионате России и в матчах против "Краснодара" и "Локомотива" выглядели хуже, нежели сегодня, — приводит слова Гончаренко Спорт24.Ru. – У нас накопилась злость и в сегодняшнем матче она выплеснулась".

"Игроки хорошо начали матч с первых же минут и быстро забили два гола. Такие удары даже "Зениту" непросто перенести, — цитирует тренера "Спорт-экспресс". – Позже мы держали в голове, что пара форвардов Дзюба – Заболотный будут оказывать серьезное давление на наших защитников, но мы справились с ним".

Напомним, что ЦСКА одержал победу над "Зенитом" со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забивали Федор Чалов и Арнор Сигурдссон.