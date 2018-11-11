Теннисистка Александрова выиграла "Челленджер" в Лиможе

Во французском городке Лимож завершился теннисный турнир серии "Челленджер" Женской теннисной ассоциации (WTA). Победительницей стала российская теннисистка Екатерина Александрова, в финале обыгравшая соотечественницу Евгению Родину.

Александрова, занимающая 93 место в мировом рейтинге WTA, обыграла Родину по итогам двух сетов. Итоговый счет 6:2, 6:2 в пользу Александровой. Общая продолжительность поединка составила 51 минуту.

Для новой чемпионки турнира эта победа стала второй в карьере на кортах Лиможа. Ранее Александрова первенствовала на данном турнире в 2016 году. Отметим, что призовой фонд соревнования составляет 125 тысяч долларов.