Израиль выпустил по сектору Газа семь ракет, есть жертвы

Сектор Газа подвергся обстрелу со стороны израильских ВВС. По целям в районе Хан-Юниса на юге анклава было выпущено по меньшей мере семь ракет. Сообщается о погибших и раненых.

ТАСС со ссылкой на агентство Маан передает, что раненых двое.

Цели налета неизвестны.