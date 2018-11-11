На выборах в Хакасии одержал победу кандидат от КПРФ Валентин Коновалов

В Хакасии, где 11 ноября прошли выборы главы, завершилась обработка протоколов. Победил единственный кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Он набрал 101 405 голосов (57,57 процента). Против проголосовали 72 498 избирателя, или 41,16 процента. Явка составила 43,3 процента, передает РИА Новости.

Первый тур выборов проходил 9 сентября. Ни один из выдвинутых тогда кандидатов, в том числе и губернатор Виктор Зимин, не набрали нужного числа голосов. В нынешнем, втором туре, Коновалов был единственным кандидатом.

Выборы прошли спокойно, сообщения о нарушениях не подтвердились.