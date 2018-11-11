Массимо Каррера претендует на пост наставника "Удинезе"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера входит в список потенциальных претендентов на пост наставника итальянского "Удинезе". Боссы клуба из Удине намерены совершить кадровые перестановки из-за неудовлетворительных результатов.

На данный момент "маленькие зебры" находятся в непосредственной близости с зоной вылета в Серии "А", занимая 17 место. В связи с этим нынешний наставник "Удинезе" Хулио Веласкес может быть уволен в самое ближайшее время.

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sky Sport Italia, в шорт-лист кандидатов на пост помимо Массимо Карреры также входят такие специалисты, как Клаудио Раньери, Чезаре Пранделли, Кике Санчес Флорес и Давиде Никола.