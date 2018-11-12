Российские шпажистки выиграли этап Кубка мира

Женская сборная России по фехтованию на шпагах одержала победу на этапе Кубка мира, который проходил в эстонском Таллине. Россиянки первенствовали в командных соревнованиях, одержав победу над командой Франции.

Российские шпажистки в лице Виолетты Храпиной, Дарьи Мартынюк, Татьяны Андрюшиной и Виолетты Колобовой нанесли поражение француженкам с итоговым счетом 45:43. Ранее россиянки побеждали Корею (41:30), Японию (45:29) и Украину (45:40).

Третье место на этапе Кубка мира заняла команда США. В матче за бронзу американки оказались сильнее соперниц из Южной Кореи (21:20).