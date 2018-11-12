СМИ: данные об шпионе-отставнике австрийцы могли получить от Лондона

Информацию об отставном австрийском офицере, подозреваемом в разведывательной деятельности в пользу России, Австрия могла получить от спецслужб Великобритании, пишет австрийское издание Kleine Zeitung.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что бывший полковник вооруженных сил этой страны подозревается в разведывательной деятельности в пользу России, которую он вел с 1990 года. После этого австрийские СМИ сообщили, что речь идет о 70-летнем полковнике в отставке, который якобы получил за свою деятельность 300 тысяч евро.

Руководитель военного ведомства Австрии рассказал, что о шпионе сообщила несколько недель назад "дружественная служба".

Сначала пресса писала о спецслужбах ФРГ, однако теперь, как сообщает Kleine Zeitung, речь может идти о Великобритании, которая намеренно передала эту информацию австрийскому правительству, чтобы отдалить его от России, поскольку Вена избрала якобы слишком мягкий курс общения с Москвой. Актуальность предположения о "помощи Лондона" обосновывается еще и тем, что британцы многие годы находятся в постоянной вражде с российскими спецслужбами, передает РИА Новости.

Упоминая дело Скрипалей, издание отмечает, что Австрия стала одной из немногих стран, которая не выслала российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией (тогда австрийский МИД сообщал о сильном давлении с британской стороны; в коллективной высылке российских дипломатов поучаствовали 19 стран Евросоюза).

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметил неприемлемость бездоказательных обвинений. Его неприятно удивило отсутствие со стороны Австрии какого-либо запроса для разъяснения возникших подозрений. Он считает, что Вена прибегла к "мегафонной дипломатии".