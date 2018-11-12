Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на ближайшее десятилетие

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на страницах своего Twitter рассказал о планах госкорпорации. В 2022 году, по его словам, на Байконуре начнутся летные испытания "Союза-5" (ракета среднего класса) в беспилотном варианте, а в 2023 году – в варианте с новым пилотируемым космическим кораблем. В 2025 году с Байконура перестанут стартовать тяжелые ракеты "Протон-М". Все пуски ракет такого класса переносятся на космодром Восточный.

В 2023 году на Восточном, по словам Рогозина, начнет работать второй стартовый комплекс для легких и тяжелых ракет "Ангара". В 2026 году начнутся летные испытания новой "Ангары" (5В) с водородной ступенью. А в 2028 году с Восточного начнут стартовать ракеты "Союз-5" и ракетоносители тяжелого класса, в том числе с пилотируемым кораблем. Для этого будет использоваться третий стартовый комплекс.

И на Байконуре, и на Восточном продолжится эксплуатация различных модификаций ракеты "Союз-2". На Байконуре она будет запускаться в том числе и в пилотируемом варианте с кораблем "Союз МС".

При этом на обоих космодромах продолжается эксплуатация ракеты "Союз-2" различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем "Союз МС". В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН "Союз ФГ", с января 2020 г. "Союз МС" будет летать на РН "Союз-2.1.а" — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) November 11, 2018

Также Рогозин рассказал, что в конце 2019 года корпорация откажется от ракет "Союз-ФН". Именно эта ракета 11 сентября текущего года стала причиной первой за 35 лет аварии в отечественной пилотируемой космонавтике. Ракетоноситель не смог поднять на орбиту космический корабль "Союз МЗ-10", на борту которого находился экипаж – космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Крушение произошло из-за нештатного отделения одного из боковых блоков, который ударился о центральный блок и разгерметизировал его. Ракета потеряла стабилизацию. Космонавты приземлились с помощью системы аварийного спасения, никто из них не пострадал. Это был 65 по счету запуск ракеты "Союз-ФГ". Предыдущие 54 запуска (с 2001 года) были успешными.

С января 2020 года космические корабли "Союз МС" будут подниматься на орбиту с помощью ракетоносителей "Союз-2.1.а" (модификация трехступенчатой ракеты среднего класса "Союз-2").