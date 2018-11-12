Выборы в ДНР и ЛНР: первые предварительные результаты

11 ноября прошли выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик. На выборах главы ДНР лидирует Денис Пушилин, а на выборах главы ЛНР — Леонид Пасечник. Они оба в настоящее время временно исполняют обязанности глав республик.

ДНР

После обработки 27% бюллетеней лидирует Денис Пушилин с 57,3% голосов избирателей. На пост главы республики претендовали пять кандидатов. Избранным считается тот, кто получил наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами.

На выборах в Народный совет после подсчета 27,19% бюллетеней лидирует общественное движение "Донецкая республика" (более 74%). Вторым идет движение "Свободный Донбасс" (25,7%).

Предварительная явка на выборах составила более 80%​​​.

ЛНР

В ЛНР на пост главы баллотировались четыре кандидата. Сейчас, после обработки 31% бюллетеней, побеждает Леонид Пасечник (70,42%). Вторым идет Олег Коваль — руководитель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки (15,35%). Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Пока лидирует "Мир Луганщине" (75,2%).

Предварительная явка на выборах составила 77%​​​, сообщает ТАСС.