Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Милан"

В рамках 12 тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" одержал гостевую победу над "Миланом". Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона Италии.

Туринцам удалось повести в счете уже на восьмой минуте, когда отличился хорватский нападающий "старой синьоры" Марио Манджукич. Второй же мяч был забит в концовке поединка – его автором стал португалец Криштиану Роналду. Отыграться у "россонери" не получилось. К тому же, они доигрывали матч в меньшинстве – на 83 минуте удаление схлопотал экс-игрок "Юве" Гонсало Игуаин.

Благодаря победе подопечные Массимилиано Аллегри набрали 34 очка. Они продолжают возглавлять таблицу Серии "А". В активе "Милана" 21 балл и пятое место.