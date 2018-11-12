Шахматы. Россиянки Костенюк и Лагно пробились в 1/4 финала чемпионата мира

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат мира по шахматам среди женщин. Российские гроссмейстеры Екатерина Лагно и Александра Костенюк успешно преодолели стадию 1/8 финала и стали четвертьфиналистками турнира.

В воскресном тай-брейке Лагно выиграла у своей соотечественницы Натальи Погониной, а Костенюк нанесла поражение Харике Дронавалли – представительнице Индии. В то же время еще две россиянки не смогли пробиться в следующую стадию мирового первенства. Валентина Гунина проиграла Гулрухбегим Тохирджоновой из Узбекистана, а Алиса Галлямова уступила китайской сопернице Лэй Тинцзе.

В партии 1/4 финала Лагно встретится как раз с Тинцзе, а Костенюк проведет свою партию с украинкой Анной Музычук.