Чехия предложила тратить деньги из военных бюджетов на помощь бедным

Мировому сообществу предлагают помочь бедным слоям населения частью средств, которые тратятся на военные нужды. С этой идеей выступил на Парижском форуме мира премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Если наши намерения бороться за мир, бороться против климатических изменений и помогать бедным являются серьезными, то следует задуматься о том, чтобы хотя бы часть из огромных средств, которые расходуются на военные нужды, перенаправить на помощь в реализации этих целей", — заявил он.

Бабиш подчеркнул целесообразность увеличения финансовой помощи населению беднейших стран Африки и Азии, "чтобы они были довольны и не мигрировали в Европу".

Также он напомнил журналистам, что на вооружение ежегодно тратится 1,75 трлн долларов, и призвал задуматься, кто враг и почему раскручивается гонка вооружений, сообщает ТАСС.

Самые большие военные расходы сейчас у США (один только бюджет Пентагона, — а это только часть расходов — составит более 700 млрд долларов в 2019 году). Вторым идет Китай, военные расходы которого увеличились за последние десять лет до 228 млрд долларов (в 2017) с 68 млрд (в 2007). Расходы России – третьи в мире и составляют примерно 66 млрд долларов.