В секторе Газа погиб офицер армии Израиля

В секторе Газа при проведении операции специальных сил Армии обороны Израиля завязалась перестрелка. В результате погиб офицер армии Израиля. Еще один офицер был ранен. Его ранения – средней степени тяжести, передает РИА Новости.

Ранее Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. Израильские ВВС выпустили семь ракет, анклав ответил десятью, две из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Из-за накалившейся обстановки премьер Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден прервать свой визит в Париж.