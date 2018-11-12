Бывший глава МИД Британии: правительство скоро сдастся в переговорах по Brexit

Британское правительство скоро сдастся в переговорах по выходу из Евросоюза, считает бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"С каждым проходящим днем кажется, что мы становимся более трусливыми. Мы уже согласились отдать 40 миллиардов фунтов стерлингов ни за что, и, конечно, не получим в обмен торговую сделку", — написал Джонсон в авторской статье изданию Telegraph.

По его словам, Британия была так неестественно напугана последствиями, что теперь заявила, что останется в Таможенном союзе, а это означает, что ее торговая политика будет вестись Брюсселем до 2022 года, и королевство не сможет заключать торговые сделки, вернуть себе контроль над пошлинами, границами, деньгами и законами.

Анализируя сложившуюся ситуацию, британский политик заключил, что такие условия, которые принимает его страна, могут быть навязаны колонии.

Великобритании и Евросоюзу нужно окончательно договориться об условиях их "развода" (а он должен наступить 29 марта будущего года) не позднее ноября, сообщает РИА Новости. Одной из главных проблем Brexit остается вопрос об ирландской границе. ЕС добивается того, чтобы Северная Ирландия после Brexit продолжила жить по общеевропейским правилам. В Лондоне это воспринимают как предложение отказаться от своей территории.

Если окончательно договориться не удастся, то возникает угроза выхода Великобритании без какого-либо соглашения (жесткий Brexit), что приведет к рецессии в британской экономике и снижению оценки долговых обязательств Британии.

Референдум за выход Великобритании из Европейского союза прошел в 2016 году. Покинуть ЕС изъявили желание 51,9% проголосовавших. В конце октября в Лондоне прошла демонстрация, которая собрала более 600 тысяч человек. Люди требовали проведения повторного голосования. Опросы общественного мнения показывают, что в отношении Brexit, пусть с небольшими колебаниями, но страна расколота наполовину.