Тема:
Brexit 15 минут назад
Бывший глава МИД Британии: правительство скоро сдастся в переговорах по Brexit
Британское правительство скоро сдастся в переговорах по выходу из Евросоюза, считает бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
"С каждым проходящим днем кажется, что мы становимся более трусливыми. Мы уже согласились отдать 40 миллиардов фунтов стерлингов ни за что, и, конечно, не получим в обмен торговую сделку", — написал Джонсон в авторской статье изданию Telegraph.
По его словам, Британия была так неестественно напугана последствиями, что теперь заявила, что останется в Таможенном союзе, а это означает, что ее торговая политика будет вестись Брюсселем до 2022 года, и королевство не сможет заключать торговые сделки, вернуть себе контроль над пошлинами, границами, деньгами и законами.
Анализируя сложившуюся ситуацию, британский политик заключил, что такие условия, которые принимает его страна, могут быть навязаны колонии.
Великобритании и Евросоюзу нужно окончательно договориться об условиях их "развода" (а он должен наступить 29 марта будущего года) не позднее ноября, сообщает РИА Новости. Одной из главных проблем Brexit остается вопрос об ирландской границе. ЕС добивается того, чтобы Северная Ирландия после Brexit продолжила жить по общеевропейским правилам. В Лондоне это воспринимают как предложение отказаться от своей территории.
Если окончательно договориться не удастся, то возникает угроза выхода Великобритании без какого-либо соглашения (жесткий Brexit), что приведет к рецессии в британской экономике и снижению оценки долговых обязательств Британии.
Референдум за выход Великобритании из Европейского союза прошел в 2016 году. Покинуть ЕС изъявили желание 51,9% проголосовавших. В конце октября в Лондоне прошла демонстрация, которая собрала более 600 тысяч человек. Люди требовали проведения повторного голосования. Опросы общественного мнения показывают, что в отношении Brexit, пусть с небольшими колебаниями, но страна расколота наполовину.
Ранее по теме
-
На улицах Лондона появились плакаты с фотографиями Путина2 суток назад
-
Brexit пугает: тысячи иностранцев вышли на митинги6 суток назад
-
Мэй получила уступки от ЕС для сохранения всей Великобритании в таможенном союзе7 суток назад
-
Евросоюз откроет представительство в Великобритании после Brexit8 суток назад
-
The Telegraph: Россия преподала Британии урок15 суток назад
-
Лондонский "Марш за будущее" собрал 670 тысяч противников Brexit22 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Агенты ФБР задержали российского журналиста
- Путин и Трамп договорились встретиться в Аргентине
- В Самарской области ранили московского чиновника
- В Москве аноним "заминировал" два вокзала
- Журналисты узнали новые подробности смерти саудовского журналиста
Самое читаемое
-
Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажем с его дочерью
- Алла Пугачева сообщила о своей болезни
- Без лекарств: медики нашли простой способ снизить давление
- Семья с маленькими детьми насмерть отравилась грибами
- Известная актриса умерла в 45 лет из-за болезни
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
СМИ: Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК
- Ликвидность - главная проблема для ФРС
- ЦБ РФ допустил ослабление рубля в декабре
- США объявили о санкциях против санаториев, отеля в Крыму и МГБ ЛНР
- Почтовые переводы свыше 100 тыс. предложили перевести под контроль Росфинмониторинга
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Горячий кофе оказался полезнее холодного
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Россия и Казахстан наметили новые перспективы
- Техосмотр в России может стать индивидуальным
- Тверская область совершила цифровую революцию
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
От аферы с датчиками дыма пострадали тысячи москвичей
- На Москву надвигается холодный антициклон
- Порог беспошлинного ввоза товаров в Россию снизят втрое
- В Битцевском лесу нашли ласку-фотомодель
- Музей Васнецова готовит очень личную выставку художника
- Выходные в столице: квест, географический диктант и поиск новых друзей
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый "обратимый" клей поможет в утилизации отходов
- В пещере Борнео найдено древнейшее изображение таинственного животного
- Их нравы: галлы бальзамировали и выставляли напоказ отрубленные головы врагов
- Как пестициды изменяют поведение целых колоний опылителей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"