Дело Хашогги: британский министр иностранных дел посетит Саудовскую Аравию

Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании, 12 ноября посетит Саудовскую Аравию. Он намерен встретиться с саудовским королем Салманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом, главой МИД Саудовской Аравии Адилем аль-Джубейром и другими первыми лицами государства.

Темы для обсуждения – две. Первая – это убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, передает РИА Новости. Хант намерен обозначить важность сотрудничества Саудовской Аравии с Турцией в деле "полного и заслуживающего доверия" расследования преступления.

Вторая тема — война в Йемене. Для содействия мирному процессу и прекращению кровопролития в Йемене глава британского МИД собирается искать поддержку международных региональных партнеров.