Выборы в ДНР и ЛНР: подсчитано более половины бюллетеней

На выборах главы Донецкой народной республики побеждает нынешний и.о. руководителя Денис Пушилин, а на выборах в Луганской народной республике — исполняющий обязанности главы Леонид Пасечник. Подсчитано более половины бюллетеней.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября при рекордной явке населения. В ЛНР на выборы пришли 77% от общего числа избирателей, а в ДНР их количество составило 80,1%.

Донецкая народная республика

Временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин набирает 61,5% голосов избирателей после подсчета 76,43% бюллетеней. Следующий за ним вторым Роман Хроменков набирает 12,4%. Всего за пост руководителя боролись пять кандидатов.

В выборах в Народный совет участвовали два общественных движения — "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс". При этом больше всего голосов набирает первое — 76,1%, сообщает ТАСС.

Луганская народная республика

На пост главы республики претендовали четыре кандидата, среди которых действующий исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. По состоянию на 03:00 он набирает 68,92% голосов избирателей (обработано 63% бюллетеней). Следом идет Олег Коваль, за которого 16,35% избирателей.

Возглавляемое Пасечником общественное движение "Мир Луганщине" лидирует на выборах в парламент с 74,28% голосов. А за "Луганский Экономический Союз" проголосовало 25,05%.

За ходом процесса следят международные наблюдатели из более чем двух десятков стран.