Результативный пас Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения "Аризоне"

За океаном стартовал игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" продолжает буксовать. На этот раз Овечкин с одноклубниками проиграл "Аризоне Койотс" со счетом 1:4.

Российский капитан "кэпз" Александр Овечкин стал автором одного результативного паса, благодаря которому Никлас Бэкстрем забросил единственную шайбу. Также в игре принимали участие и Дмитрий Орлов с Евгением Кузнецовым, однако они не смогли набрать результативных очков.

Отметим, что после этого матча в активе Овечкина стало 19 набранных очков: 12 голов и семь передач.