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12 ноября 201804:53

Дадонов и Киселевич помогли "Флориде" разгромить "Оттаву"

Российские легионеры "Флориды Пантерз" Богдан Киселевич и Евгений Дадонов помогли своему клубу одержать разгромную победу над "Оттавой Сенаторз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Итоговый счет 5:1 в пользу "пантер".

"Флорида" пропустила первой, однако в течение второго периода хоккеисты хозяев смогли не просто отыграться, а довести матч до уверенной победы. Поспособствовали достижению крупной победы россияне "пантер": Дадонов стал автором одной голевой передачи, а Киселевич – двух. Примечательно, что Дадонов отмечается результативными действиями на протяжении 11-ти матчей подряд.

"Флорида" добилась победы в четвертом матче кряду, в каждом из которых "пантеры" забивали минимум по четыре шайбы. Разница забитых и пропущенных шайб в этих играх – 17:6. Несмотря на эти показатели команда занимает 15 строчку в Восточной конференции, опережая лишь "Нью-Джерси Дэвилз".

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