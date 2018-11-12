Трамп обсудил с Путиным и главами других государств ДРСМД, Сирию и санкции

Секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс сообщила, что американский президент пообедал в Париже с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и главами других государств.

Мировые лидеры обсудили множество тем, передает РИА Новости. Сандерс характеризует их общение во время двухчасового обеда как "хорошее" и "продуктивное".

В числе обсуждаемых вопросов были Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, санкции, КНДР, Сирия, обстановка в Саудовской Аравии, Афганистан, Китай, международная торговля.