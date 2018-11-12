В Норильске аварийно сел пассажирский лайнер из Москвы

В Норильске аварийно сел Boeing 737-800 из Москвы. Борт принадлежит компании "Нордстар". В самолете находились 166 взрослых, 20 детей и 6 членов экипажа, передает ТАСС.

Когда самолет шел на посадку, сработал датчик выпуска закрылков. Аварийная посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Обратный рейс Норильск-Москва перенесен на два часа: комания обследует аварийный лайнер. Пассажиры будут направлены в столицу резервными самолетами. Норильская транспортная компания контролирует соблюдение прав пассажиров и проверяет исполнение законодательства о безопасных полетах.

Днем ранее в Иркутске также совершил аварийную посадку пассажирский Boeing компании Air France. Он следовал из Парижа в Шанхай. В кабине лайнера началось задымление.