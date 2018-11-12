К новому учебному году в Сирии восстановлено более тысячи школ

Порядка тысячи школ восстановлено в Сирии после войны к началу этого учебного года, из них около 250 — в районе Алеппо.

Главной задачей послевоенного этапа является восстановление социальной инфраструктуры Сирии, сообщил замначальника Центра примирения враждующих сторон в этой стране генерал-майор Евгений Харченко на совещании в Дамаске.

По его словам, совместные усилия русских и сирийцев направлены на восстановление больниц, медцентров, школ, объектов энерго- и водоснабжения, путей сообщения. Так, например, сейчас из 2450 километров железнодорожного полотна в Сирии разрушено 1800.

В ближайшее время работы по восстановлению инфраструктуры начнут порядка 400 иностранных компаний, в том числе из России, Китая, Индии, а также компании сирийских эмигрантов. Об этом заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан. Причем, как он отметил, враждебно настроенные страны Запада инвестировать в восстановление Сирии возможности не получат.

Наряду с восстановлением инфраструктуры, Центр примирения оказывает гуманитарную и благотворительную помощь. За эти полгода фондам беженцев и малообеспеченным гражданам выдано более 600 тонн продовольствия, 900 тонн хлеба, сообщает ТАСС.

К местам постоянного проживания вернулись более 1,5 миллиона беженцев, в том числе более 260 тысячи человек — из-за рубежа, из Ливана и Иордании​​​.