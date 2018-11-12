Учительница, унижавшая школьницу из-за неопрятной одежды, уволилась

Учительница на Сахалине, которая унизила школьницу из-за одежды ученицы, уволилась. С ней провели беседу. Об этом сообщила начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух.

По ее словам, педагог признала вину и написала заявление на расчет. А перед этим она извинилась перед родителями и девочкой в присутствии всего класса. Ранее сообщалось, что на одном из уроков в школе города Холмска учитель русского языка и литературы довела до слез свою ученицу, заметив мелкий дефект в ее одежде. Это снял на телефон одноклассник девочки и выложил запись в сеть.